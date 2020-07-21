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6  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

بينها تنبيهان متقدمان لعسير وجازان.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والحرجة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ورجال ألمع وطريب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المساحرة والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وخباش، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة عسير في تنبيه آخر بأنها تشهد استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والحرجة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ورجال ألمع وطريب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المساحرة والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وخباش، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة عسير في تنبيه آخر بأنها تشهد استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:41 AM

6  مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

بينها تنبيهان متقدمان لعسير وجازان.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة والقصيم ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص والحرجة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ورجال ألمع وطريب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المساحرة والدائر والريث والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وخباش، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة عسير في تنبيه آخر بأنها تشهد استمرار حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

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