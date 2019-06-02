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قوات الاحتلال تعبث بـ"الأقصى".. اعتداء على المعتكفين وقنابل داخل المسجد

اقتحامات كبيرة للمستوطنين بحماية الشرطة لاحتفالات مزعومة لجماعات الهيكل

دخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى واعتقلت العديد من المصلين أمام المصلى القبلي؛ فيما قامت مجموعات من المستوطنين باقتحام ساحاته.

وتتواجد شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشكل مكثف وبأعداد كبيرة في المسجد الأقصى لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي تحشد له "جماعات الهيكل" بدعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى.

وتحتفل إسرائيل اليوم بذكرى "توحيد القدس" بعد احتلالها للقسم الشرقي من المدينة في 1967.

ووفق "روسيا اليوم" أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية داخل المسجد، وتم نقل أحد حراس الأقصى للعلاج بعد ضربه من قِبَل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت الشرطة أبواب المصلى القبلي بالسلاسل واحتجزت المصلين فيه.

واعتدت القوات المحتلة على الفلسطينيين وقمعت الشبان المعتكفين الذين قاموا بالتصدي لعملية الاقتحام؛ فيما جرى الاعتداء من قِبَل الشرطة على العديد من النساء اللواتي تَصدّين لاقتحام المستوطنين للمنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وسبق اقتحام المستوطنين للأقصى، اعتقال 28 شابًا فلسطينيًّا من أحياء القدس، واستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية آخرين للتحقيق خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات الاحتلال تعبث بـ"الأقصى".. اعتداء على المعتكفين وقنابل داخل المسجد
سبق

دخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى واعتقلت العديد من المصلين أمام المصلى القبلي؛ فيما قامت مجموعات من المستوطنين باقتحام ساحاته.

وتتواجد شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشكل مكثف وبأعداد كبيرة في المسجد الأقصى لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي تحشد له "جماعات الهيكل" بدعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى.

وتحتفل إسرائيل اليوم بذكرى "توحيد القدس" بعد احتلالها للقسم الشرقي من المدينة في 1967.

ووفق "روسيا اليوم" أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية داخل المسجد، وتم نقل أحد حراس الأقصى للعلاج بعد ضربه من قِبَل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت الشرطة أبواب المصلى القبلي بالسلاسل واحتجزت المصلين فيه.

واعتدت القوات المحتلة على الفلسطينيين وقمعت الشبان المعتكفين الذين قاموا بالتصدي لعملية الاقتحام؛ فيما جرى الاعتداء من قِبَل الشرطة على العديد من النساء اللواتي تَصدّين لاقتحام المستوطنين للمنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وسبق اقتحام المستوطنين للأقصى، اعتقال 28 شابًا فلسطينيًّا من أحياء القدس، واستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية آخرين للتحقيق خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
11:09 AM

قوات الاحتلال تعبث بـ"الأقصى".. اعتداء على المعتكفين وقنابل داخل المسجد

اقتحامات كبيرة للمستوطنين بحماية الشرطة لاحتفالات مزعومة لجماعات الهيكل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى ساحات المسجد الأقصى واعتقلت العديد من المصلين أمام المصلى القبلي؛ فيما قامت مجموعات من المستوطنين باقتحام ساحاته.

وتتواجد شرطة الاحتلال الإسرائيلية بشكل مكثف وبأعداد كبيرة في المسجد الأقصى لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي تحشد له "جماعات الهيكل" بدعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى.

وتحتفل إسرائيل اليوم بذكرى "توحيد القدس" بعد احتلالها للقسم الشرقي من المدينة في 1967.

ووفق "روسيا اليوم" أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية داخل المسجد، وتم نقل أحد حراس الأقصى للعلاج بعد ضربه من قِبَل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت الشرطة أبواب المصلى القبلي بالسلاسل واحتجزت المصلين فيه.

واعتدت القوات المحتلة على الفلسطينيين وقمعت الشبان المعتكفين الذين قاموا بالتصدي لعملية الاقتحام؛ فيما جرى الاعتداء من قِبَل الشرطة على العديد من النساء اللواتي تَصدّين لاقتحام المستوطنين للمنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وسبق اقتحام المستوطنين للأقصى، اعتقال 28 شابًا فلسطينيًّا من أحياء القدس، واستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية آخرين للتحقيق خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

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