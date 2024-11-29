"المدخلي" يحتفل بزواج نجله "محمد" في صامطة

احتفل عبده أحمد زيد آل مشبع المدخلي، بزواج نجله "محمد"، بقاعة بريق الماس، بمحافظة صامطة، بحضورالأقارب والأصدقاء.
وأعرب "المدخلي" عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج ابنه "محمد"، داعيًا الله، أن يُديم الأفراح على الجميع.
احتفل عبده أحمد زيد آل مشبع المدخلي، بزواج نجله "محمد"، بقاعة بريق الماس، بمحافظة صامطة، بحضورالأقارب والأصدقاء.
وأعرب "المدخلي" عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج ابنه "محمد"، داعيًا الله، أن يُديم الأفراح على الجميع.
احتفل عبده أحمد زيد آل مشبع المدخلي، بزواج نجله "محمد"، بقاعة بريق الماس، بمحافظة صامطة، بحضورالأقارب والأصدقاء.
وأعرب "المدخلي" عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج ابنه "محمد"، داعيًا الله، أن يُديم الأفراح على الجميع.
احتفل عبده أحمد زيد آل مشبع المدخلي، بزواج نجله "محمد"، بقاعة بريق الماس، بمحافظة صامطة، بحضورالأقارب والأصدقاء.
وأعرب "المدخلي" عن شكره وتقديره لكل من شاركه فرحة زواج ابنه "محمد"، داعيًا الله، أن يُديم الأفراح على الجميع.