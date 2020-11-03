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عبر زووم.. "جامعية صامطة" تنظِّم ورشة "كورونا والترابط الأسري"

استهدفت طالبات الكلية وحاضرت فيها "نسرين نصر الدين"

نظَّمت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية الجامعية بصامطة، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "جائحة كورونا والترابط الأسري"، استهدفت فيها طالبات الكلية عبر منصة زووم، وحاضرت فيها الدكتورة نسرين نصر الدين.

وتطرقت "نصرين الدين" خلال الورشة لمحاور عدة، من أبرزها مفهوم الترابط الأسري، وهي العلاقة بين أفراد الأسرة، وتحدثت عن أهميته؛ إذ يعتبر من الأشياء التي إن وُجدت في الأسرة تترك نتائج إيجابية جمة.

كما تناولت "نصر الدين" أسس الترابط الأسري، منها توافُر البيئة المناسبة، وتشجيع الأفراد على تنمية مهاراتهم، وأيضًا أثر جائحة كورونا على مستوى الأسرة والترابط الأسري والتباعد والعنف.

وأوضحت"نصر الدين" الآثار السلبية وتداعيات جائحة كورونا على مستوى الأسرة، وهي: الاضطرابات السلوكية، والتصرف بعدوانية، والقلق بسبب التغيرات التي تحدث في الأسرة. مشيرة إلى طرق مواجهة ومعالجة الآثار السلبية، منها: مواجهة المشاكل، والتقصي عن أسباب حدوثها، ومعالجتها بهدف التقليل من خطورة وقوعها مرة أخرى، ونشر الوعي الأسري.

ومن ثم تم فتح المجال لمناقشة الحاضرات عن وجهة نظرهن في الترابط الأسري وجائحة كورونا على مستوى الفرد والمجتمع.

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عبر زووم.. "جامعية صامطة" تنظِّم ورشة "كورونا والترابط الأسري"
سبق

نظَّمت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية الجامعية بصامطة، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "جائحة كورونا والترابط الأسري"، استهدفت فيها طالبات الكلية عبر منصة زووم، وحاضرت فيها الدكتورة نسرين نصر الدين.

وتطرقت "نصرين الدين" خلال الورشة لمحاور عدة، من أبرزها مفهوم الترابط الأسري، وهي العلاقة بين أفراد الأسرة، وتحدثت عن أهميته؛ إذ يعتبر من الأشياء التي إن وُجدت في الأسرة تترك نتائج إيجابية جمة.

كما تناولت "نصر الدين" أسس الترابط الأسري، منها توافُر البيئة المناسبة، وتشجيع الأفراد على تنمية مهاراتهم، وأيضًا أثر جائحة كورونا على مستوى الأسرة والترابط الأسري والتباعد والعنف.

وأوضحت"نصر الدين" الآثار السلبية وتداعيات جائحة كورونا على مستوى الأسرة، وهي: الاضطرابات السلوكية، والتصرف بعدوانية، والقلق بسبب التغيرات التي تحدث في الأسرة. مشيرة إلى طرق مواجهة ومعالجة الآثار السلبية، منها: مواجهة المشاكل، والتقصي عن أسباب حدوثها، ومعالجتها بهدف التقليل من خطورة وقوعها مرة أخرى، ونشر الوعي الأسري.

ومن ثم تم فتح المجال لمناقشة الحاضرات عن وجهة نظرهن في الترابط الأسري وجائحة كورونا على مستوى الفرد والمجتمع.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:21 PM

عبر زووم.. "جامعية صامطة" تنظِّم ورشة "كورونا والترابط الأسري"

استهدفت طالبات الكلية وحاضرت فيها "نسرين نصر الدين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظَّمت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية الجامعية بصامطة، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "جائحة كورونا والترابط الأسري"، استهدفت فيها طالبات الكلية عبر منصة زووم، وحاضرت فيها الدكتورة نسرين نصر الدين.

وتطرقت "نصرين الدين" خلال الورشة لمحاور عدة، من أبرزها مفهوم الترابط الأسري، وهي العلاقة بين أفراد الأسرة، وتحدثت عن أهميته؛ إذ يعتبر من الأشياء التي إن وُجدت في الأسرة تترك نتائج إيجابية جمة.

كما تناولت "نصر الدين" أسس الترابط الأسري، منها توافُر البيئة المناسبة، وتشجيع الأفراد على تنمية مهاراتهم، وأيضًا أثر جائحة كورونا على مستوى الأسرة والترابط الأسري والتباعد والعنف.

وأوضحت"نصر الدين" الآثار السلبية وتداعيات جائحة كورونا على مستوى الأسرة، وهي: الاضطرابات السلوكية، والتصرف بعدوانية، والقلق بسبب التغيرات التي تحدث في الأسرة. مشيرة إلى طرق مواجهة ومعالجة الآثار السلبية، منها: مواجهة المشاكل، والتقصي عن أسباب حدوثها، ومعالجتها بهدف التقليل من خطورة وقوعها مرة أخرى، ونشر الوعي الأسري.

ومن ثم تم فتح المجال لمناقشة الحاضرات عن وجهة نظرهن في الترابط الأسري وجائحة كورونا على مستوى الفرد والمجتمع.

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