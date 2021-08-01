النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك

تبادل وجهات النظر في الجانب العسكري وبحثا عددًا من الأمور الثنائية

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بعد ذلك صحب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي ذات الجانب استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك
سبق

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بعد ذلك صحب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي ذات الجانب استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
05:19 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:55 PM

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك

تبادل وجهات النظر في الجانب العسكري وبحثا عددًا من الأمور الثنائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,255

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بعد ذلك صحب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي ذات الجانب استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,319
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,223
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,086

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة