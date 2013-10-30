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139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة

32875 حالة تماثلت للشفاء وإجمالي الوفيات 811 وفاة

أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا.

وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة
سبق

أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا.

وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:49 AM

139 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا" في مكة

32875 حالة تماثلت للشفاء وإجمالي الوفيات 811 وفاة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أظهرت آخر إحصائيات وزارة الصحة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ وجود 139 حالة نشطة تبقت بمكة المكرمة تحمل الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 33825 حالة، منها 32875 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 811 حالة وفاة، رحمهم الله جميعًا.

وبهذا تبقى 139 حالة نشطة تحمل فيروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.

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