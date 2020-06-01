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تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين ..اتحاد القدم يقيم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين

ممن لهم من أبناء منتسبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية

تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين ممن لهم من أبناء منتسبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية ومراكز التدريب الإقليمية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين.

وستُقام الدورة على مدار يومين بواقع (3) ساعات لكل يوم، وذلك يومي السبت والأحد 14 -15 شوال 1441هـ الموافق 6-7 يونيو عند الساعة ( 9.00) مساءً ، عن بعد من خلال الفصول الافتراضية المتزامنة - (برنامج زووم).

وسيتخلل الدورة عدة موضوعات منها ( تغذية الرياضيين - علم النفس الرياضي - الإدارة الرياضية - التدريب الرياضي).

وسيتناوب على إلقاء المحاضرات في الدورة كلٌ من الدكتور علي الغامدي عضو اللجنة الفنية، والدكتور محمد فقيهي نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي، والدكتور غريب الشويعر رئيس قسم فيسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود، والكابتن مشبب زياد مدرب المنتخب السعودي للبراعم.

وطلب الاتحاد من الراغبين في التسجيل بالدورة تعبئة النموذج المحددة، علمًا بأن آخر موعد لتعبئة النموذج يوم الخميس 4 يونيو الموافق 12 شوال 1441هـ، عند الساعة ( 11.00) مساءً على بحكم أن المقاعد المتاحة محدودة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين ..اتحاد القدم يقيم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين
سبق

تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين ممن لهم من أبناء منتسبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية ومراكز التدريب الإقليمية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين.

وستُقام الدورة على مدار يومين بواقع (3) ساعات لكل يوم، وذلك يومي السبت والأحد 14 -15 شوال 1441هـ الموافق 6-7 يونيو عند الساعة ( 9.00) مساءً ، عن بعد من خلال الفصول الافتراضية المتزامنة - (برنامج زووم).

وسيتخلل الدورة عدة موضوعات منها ( تغذية الرياضيين - علم النفس الرياضي - الإدارة الرياضية - التدريب الرياضي).

وسيتناوب على إلقاء المحاضرات في الدورة كلٌ من الدكتور علي الغامدي عضو اللجنة الفنية، والدكتور محمد فقيهي نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي، والدكتور غريب الشويعر رئيس قسم فيسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود، والكابتن مشبب زياد مدرب المنتخب السعودي للبراعم.

وطلب الاتحاد من الراغبين في التسجيل بالدورة تعبئة النموذج المحددة، علمًا بأن آخر موعد لتعبئة النموذج يوم الخميس 4 يونيو الموافق 12 شوال 1441هـ، عند الساعة ( 11.00) مساءً على بحكم أن المقاعد المتاحة محدودة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:55 PM

تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين ..اتحاد القدم يقيم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين

ممن لهم من أبناء منتسبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة تدريبية لأولياء أمور اللاعبين ممن لهم من أبناء منتسبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية ومراكز التدريب الإقليمية الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم تزامنًا مع اليوم العالمي للوالدين.

وستُقام الدورة على مدار يومين بواقع (3) ساعات لكل يوم، وذلك يومي السبت والأحد 14 -15 شوال 1441هـ الموافق 6-7 يونيو عند الساعة ( 9.00) مساءً ، عن بعد من خلال الفصول الافتراضية المتزامنة - (برنامج زووم).

وسيتخلل الدورة عدة موضوعات منها ( تغذية الرياضيين - علم النفس الرياضي - الإدارة الرياضية - التدريب الرياضي).

وسيتناوب على إلقاء المحاضرات في الدورة كلٌ من الدكتور علي الغامدي عضو اللجنة الفنية، والدكتور محمد فقيهي نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي، والدكتور غريب الشويعر رئيس قسم فيسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود، والكابتن مشبب زياد مدرب المنتخب السعودي للبراعم.

وطلب الاتحاد من الراغبين في التسجيل بالدورة تعبئة النموذج المحددة، علمًا بأن آخر موعد لتعبئة النموذج يوم الخميس 4 يونيو الموافق 12 شوال 1441هـ، عند الساعة ( 11.00) مساءً على بحكم أن المقاعد المتاحة محدودة.

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