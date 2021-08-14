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"الصحة": تسجيل 609 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1651 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1930 إصابة جديدة و296 في موريتانيا و97 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 222111، فيما بلغ مجموع الوفيات 2148.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 29 ألفاً و603 إصابات والوفيات 634 وفاة.

مصر

سجّلت مصر 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285158؛ من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و16609 حالات وفاة.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1930 إصابة جديدة و296 في موريتانيا و97 حالة بمصر
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 222111، فيما بلغ مجموع الوفيات 2148.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 29 ألفاً و603 إصابات والوفيات 634 وفاة.

مصر

سجّلت مصر 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285158؛ من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و16609 حالات وفاة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:27 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1930 إصابة جديدة و296 في موريتانيا و97 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية 1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 222111، فيما بلغ مجموع الوفيات 2148.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 29 ألفاً و603 إصابات والوفيات 634 وفاة.

مصر

سجّلت مصر 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 285158؛ من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و16609 حالات وفاة.

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