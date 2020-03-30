كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 9 آلاف و661 شخصاً
بعد تسجيل 78 إصابة جديدة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 9 آلاف و661 شخصاً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-30
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:45 AM
كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 9 آلاف و661 شخصاً
بعد تسجيل 78 إصابة جديدة
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.
وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.