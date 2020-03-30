كوريا الجنوبية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 9 آلاف و661 شخصاً

بعد تسجيل 78 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و661 شخصاً.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات إضافية بسبب الفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.