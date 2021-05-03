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شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح

يظن بعض الناس أن المعنى مبصرين وعاءه.. وكتاب "السنيد" يوضح

‬يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان؛ حيث تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتَ ٱلنَّبِیِّ إِلَّاۤ أَن یُؤۡذَنَ لَكُمۡ إلىٰ طَعَامٍ غَیۡرَ نَـٰظِرِینَ إِنَىٰهُ}، يظن بعض الناس أن معنى "ناظرين إناه" أي مبصرين وعاءه، والصواب أن معنى ناظرين إناه أي منتظرين استواء الطعام ونضجه.

ففي هذه الآية ينهى ﷲ سبحانه الصحابةَ أن يدخلوا بيوت النبي ﷺ إلا بشرطين: أن يأذن لهم، وألا يتحينوا استواء طعام النبي ﷺ فيفجأونه بالاستئذان، وأنه إذا دعاهم النبي ﷺ إلى طعام فإنهم لا يأتون إليه قبل الوقت فيجلسون في بيته ينتظرون الطعام، فيضايقون رسول ﷲ ﷺ وأهله. والله تعالى أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح
سبق

‬يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان؛ حيث تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتَ ٱلنَّبِیِّ إِلَّاۤ أَن یُؤۡذَنَ لَكُمۡ إلىٰ طَعَامٍ غَیۡرَ نَـٰظِرِینَ إِنَىٰهُ}، يظن بعض الناس أن معنى "ناظرين إناه" أي مبصرين وعاءه، والصواب أن معنى ناظرين إناه أي منتظرين استواء الطعام ونضجه.

ففي هذه الآية ينهى ﷲ سبحانه الصحابةَ أن يدخلوا بيوت النبي ﷺ إلا بشرطين: أن يأذن لهم، وألا يتحينوا استواء طعام النبي ﷺ فيفجأونه بالاستئذان، وأنه إذا دعاهم النبي ﷺ إلى طعام فإنهم لا يأتون إليه قبل الوقت فيجلسون في بيته ينتظرون الطعام، فيضايقون رسول ﷲ ﷺ وأهله. والله تعالى أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:29 PM

شرطان لدخول بيت النبي.. فهم خاطئ لـ"نَـاظِرِینَ إِنَاهُ" وآخر صحيح

يظن بعض الناس أن المعنى مبصرين وعاءه.. وكتاب "السنيد" يوضح

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
2,317

‬يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان؛ حيث تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتَ ٱلنَّبِیِّ إِلَّاۤ أَن یُؤۡذَنَ لَكُمۡ إلىٰ طَعَامٍ غَیۡرَ نَـٰظِرِینَ إِنَىٰهُ}، يظن بعض الناس أن معنى "ناظرين إناه" أي مبصرين وعاءه، والصواب أن معنى ناظرين إناه أي منتظرين استواء الطعام ونضجه.

ففي هذه الآية ينهى ﷲ سبحانه الصحابةَ أن يدخلوا بيوت النبي ﷺ إلا بشرطين: أن يأذن لهم، وألا يتحينوا استواء طعام النبي ﷺ فيفجأونه بالاستئذان، وأنه إذا دعاهم النبي ﷺ إلى طعام فإنهم لا يأتون إليه قبل الوقت فيجلسون في بيته ينتظرون الطعام، فيضايقون رسول ﷲ ﷺ وأهله. والله تعالى أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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