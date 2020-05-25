وكيل محافظ بارق ينفي صحة مقطع المشاجرة داخل أحد المساجد

"آل منشط": نشره قبل عامين في المدينة ونرجو الدقة بالمعلومات

قال وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط إنه بالرجوع إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل مسجد ذكر أنه أحد مساجد محافظة بارق، وبالتدقيق في محتواه وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ اتضح أنه ليس في محافظة بارق.

وأضاف: وتم نشره قبل سنتين في المدينة المنورة، مبينًا أنه لا صحة لما تم نشره.

وأهاب "آل منشط" بأهمية وضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات مغلوطة، وعدم نشر أو تداول مثل تلك المقاطع أيًا كان موقعها ومحتواها.

وأشار إلى أن الدولة وضعت القوانين والأنظمة التي تخول للجهات المعنية مساءلة كل من يقوم بتداول مثل تلك المقاطع.