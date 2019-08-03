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إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًا

الشرطة طالبت بتفادي الموقع

أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.

ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًا
سبق

أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.

ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
10:17 PM

إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًا

الشرطة طالبت بتفادي الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,092

أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.

ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.

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