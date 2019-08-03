إطلاق نار كثيف في مركز تسوق بتكساس.. وإصابة 18 شخصًا

الشرطة طالبت بتفادي الموقع

أعلنت الشرطة تصديها لشخص يطلق الرصاص بكثافة في مركز سيلو فيستا التجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم (السبت)، وطلبت من الناس تفادي المركز.

ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت شرطة إل باسو على "تويتر" أن الوضع ما زال متطورًا، ولم تتوافر تفاصيل تذكر بعد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن 18 شخصًا قد أصيبوا بالرصاص، دون أي تأكيد رسمي.