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بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

٨٠ متطوعًا ومتطوعة‎‎ قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام

دشن محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مبادرة بلدية بيشة التطوعية "بيشة بلا تشوه" بحضور رئيس المجلس البلدي، وبمشاركة ٨٠ متطوعًا ومتطوعة، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية؛ لتسهيل معالجتها وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن مبادرة "بيشة بلا تشوه" تأتي تأكيدًا لحرص بلدية بيشة على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع.

وانطلقت بعد عقد عدة اجتماعات مع الفِرَق التطوعية لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات خلال يومي عمل بإعادة تأهيل أكبر ميدان في المحافظة من خلال المشاركة في زراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية وزراعة ٣٠٠٠ وردة، كما قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران.

ودعا "آل جلبان" الجميع إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن العشوائيات والمخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز البلاغات 940.

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بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة
سبق

دشن محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مبادرة بلدية بيشة التطوعية "بيشة بلا تشوه" بحضور رئيس المجلس البلدي، وبمشاركة ٨٠ متطوعًا ومتطوعة، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية؛ لتسهيل معالجتها وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن مبادرة "بيشة بلا تشوه" تأتي تأكيدًا لحرص بلدية بيشة على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع.

وانطلقت بعد عقد عدة اجتماعات مع الفِرَق التطوعية لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات خلال يومي عمل بإعادة تأهيل أكبر ميدان في المحافظة من خلال المشاركة في زراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية وزراعة ٣٠٠٠ وردة، كما قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران.

ودعا "آل جلبان" الجميع إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن العشوائيات والمخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز البلاغات 940.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:17 AM

بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

٨٠ متطوعًا ومتطوعة‎‎ قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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دشن محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مبادرة بلدية بيشة التطوعية "بيشة بلا تشوه" بحضور رئيس المجلس البلدي، وبمشاركة ٨٠ متطوعًا ومتطوعة، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية؛ لتسهيل معالجتها وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن مبادرة "بيشة بلا تشوه" تأتي تأكيدًا لحرص بلدية بيشة على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع.

وانطلقت بعد عقد عدة اجتماعات مع الفِرَق التطوعية لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات خلال يومي عمل بإعادة تأهيل أكبر ميدان في المحافظة من خلال المشاركة في زراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية وزراعة ٣٠٠٠ وردة، كما قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران.

ودعا "آل جلبان" الجميع إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن العشوائيات والمخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز البلاغات 940.

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