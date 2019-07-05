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بالفيديو.. الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع الحجاج بالمطبوعات والترحاب

تقديم خدمات توعوية على مدار الساعة بتوجيهات من الوزير "آل الشيخ"

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة- صباح أمس الخميس، باستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٠هـ، من عدة جنسيات.

جاء ذلك وسط خدمات متكاملة شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بصالة الحجاج في محافظة جدة؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نُسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذا الشأن، أن الوزارة تشارك من خلال فِرَق تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم خدمات تواكب حجم الدعم اللا محدود الذي تقدمه الدولة لضيوف الرحمن؛ فيما تُعنى الوزارة بخدمة التوعية والإرشاد وتوزيع المطبوعات العلمية والخدمات الإلكترونية التي تواكب الرؤية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور الخامري إلى أن الوزارة -بمتابعة حثيثة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- جنّدت عددًا كبيرًا من الدعاة بالمنافذ والمواقيت والمساجد الواقعة في طريق الحجاج لتقديم الخدمات الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى جانب تبصيرهم بأحكام المناسك، ليؤدوا النسك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تم تهيئة جميع المساجد بالمواقيت الواقعة في طريق الحجاج وتكثيف فِرَق الصيانة والتشغيل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سالم الخامري أن الجهات المعنية في مكة المكرمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة.

واختتم الدكتور الخامري تصريحه بسؤال الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يُجزل لهم الأجر والثواب لما يقومون به من خدمة ضيوف بيت الله على أكمل وجه، وأن ييسر للحجيج حجهم، ويتقبل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع الحجاج بالمطبوعات والترحاب
سبق

شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة- صباح أمس الخميس، باستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٠هـ، من عدة جنسيات.

جاء ذلك وسط خدمات متكاملة شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بصالة الحجاج في محافظة جدة؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نُسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذا الشأن، أن الوزارة تشارك من خلال فِرَق تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم خدمات تواكب حجم الدعم اللا محدود الذي تقدمه الدولة لضيوف الرحمن؛ فيما تُعنى الوزارة بخدمة التوعية والإرشاد وتوزيع المطبوعات العلمية والخدمات الإلكترونية التي تواكب الرؤية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور الخامري إلى أن الوزارة -بمتابعة حثيثة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- جنّدت عددًا كبيرًا من الدعاة بالمنافذ والمواقيت والمساجد الواقعة في طريق الحجاج لتقديم الخدمات الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى جانب تبصيرهم بأحكام المناسك، ليؤدوا النسك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تم تهيئة جميع المساجد بالمواقيت الواقعة في طريق الحجاج وتكثيف فِرَق الصيانة والتشغيل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سالم الخامري أن الجهات المعنية في مكة المكرمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة.

واختتم الدكتور الخامري تصريحه بسؤال الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يُجزل لهم الأجر والثواب لما يقومون به من خدمة ضيوف بيت الله على أكمل وجه، وأن ييسر للحجيج حجهم، ويتقبل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
07:14 PM

بالفيديو.. الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع الحجاج بالمطبوعات والترحاب

تقديم خدمات توعوية على مدار الساعة بتوجيهات من الوزير "آل الشيخ"

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عبدالله العنزي - الرياض
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شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة- صباح أمس الخميس، باستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام ١٤٤٠هـ، من عدة جنسيات.

جاء ذلك وسط خدمات متكاملة شاركت في تقديمها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بصالة الحجاج في محافظة جدة؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نُسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذا الشأن، أن الوزارة تشارك من خلال فِرَق تعمل على مدار الساعة طيلة موسم الحج لتقديم خدمات تواكب حجم الدعم اللا محدود الذي تقدمه الدولة لضيوف الرحمن؛ فيما تُعنى الوزارة بخدمة التوعية والإرشاد وتوزيع المطبوعات العلمية والخدمات الإلكترونية التي تواكب الرؤية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور الخامري إلى أن الوزارة -بمتابعة حثيثة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- جنّدت عددًا كبيرًا من الدعاة بالمنافذ والمواقيت والمساجد الواقعة في طريق الحجاج لتقديم الخدمات الإرشادية لضيوف الرحمن، إلى جانب تبصيرهم بأحكام المناسك، ليؤدوا النسك على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تم تهيئة جميع المساجد بالمواقيت الواقعة في طريق الحجاج وتكثيف فِرَق الصيانة والتشغيل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور سالم الخامري أن الجهات المعنية في مكة المكرمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة.

واختتم الدكتور الخامري تصريحه بسؤال الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يُجزل لهم الأجر والثواب لما يقومون به من خدمة ضيوف بيت الله على أكمل وجه، وأن ييسر للحجيج حجهم، ويتقبل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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