قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد: إن مشروع "صياد" من مشاريع الوزارة المهمة لاستقطاب وتحفيز الشباب السعودي وتمكينهم من الوجود على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر. وأضاف، خلال رعايته حفل تخرج الدورة الرابعة من متدربي برنامج "صياد" بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع: أن المشروع يهدف لتوليد الوظائف وتمكين المواطن من فرصة العمل في مجال الصيد، ودعم توطين قطاع الصيد. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ضمن مشروع "صياد.. ربان مركب"؛ مبادرة البرنامج التدريبي للملاحة البحرية والصيد؛ حيث تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل ألف شاب سعودي على أحدث تقنيات الصيد، وتنمية قدراتهم وفق معايير نموذجية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 عبر مراكز تدريب بحرية أنشئ أولها في مدينة ينبع.

"الزراعة": مشروع "صياد" يهدف إلى تحفيز الشباب السعودي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-28 قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد: إن مشروع "صياد" من مشاريع الوزارة المهمة لاستقطاب وتحفيز الشباب السعودي وتمكينهم من الوجود على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر.



وأضاف، خلال رعايته حفل تخرج الدورة الرابعة من متدربي برنامج "صياد" بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع: أن المشروع يهدف لتوليد الوظائف وتمكين المواطن من فرصة العمل في مجال الصيد، ودعم توطين قطاع الصيد.



يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ضمن مشروع "صياد.. ربان مركب"؛ مبادرة البرنامج التدريبي للملاحة البحرية والصيد؛ حيث تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل ألف شاب سعودي على أحدث تقنيات الصيد، وتنمية قدراتهم وفق معايير نموذجية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 عبر مراكز تدريب بحرية أنشئ أولها في مدينة ينبع.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 06:37 PM

"الزراعة": مشروع "صياد" يهدف إلى تحفيز الشباب السعودي يمكنهم من الوجود على متن كل مركب يدخل البحر





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قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد: إن مشروع "صياد" من مشاريع الوزارة المهمة لاستقطاب وتحفيز الشباب السعودي وتمكينهم من الوجود على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر.



وأضاف، خلال رعايته حفل تخرج الدورة الرابعة من متدربي برنامج "صياد" بالجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع: أن المشروع يهدف لتوليد الوظائف وتمكين المواطن من فرصة العمل في مجال الصيد، ودعم توطين قطاع الصيد.



يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية ضمن مشروع "صياد.. ربان مركب"؛ مبادرة البرنامج التدريبي للملاحة البحرية والصيد؛ حيث تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل ألف شاب سعودي على أحدث تقنيات الصيد، وتنمية قدراتهم وفق معايير نموذجية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030 عبر مراكز تدريب بحرية أنشئ أولها في مدينة ينبع.