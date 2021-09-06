النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق

لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص

انطلقت "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتستمر إلى الثلاثاء القادم، ويقدم هذا النوعَ من الاختبارات المركزُ الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يأتي ذلك لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق
سبق

انطلقت "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتستمر إلى الثلاثاء القادم، ويقدم هذا النوعَ من الاختبارات المركزُ الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يأتي ذلك لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/".

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
05:48 PM

"قياس" يطلق الفترة الأولى من اختبار القدرة المعرفية بعدة مناطق

لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,188

انطلقت "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وتستمر إلى الثلاثاء القادم، ويقدم هذا النوعَ من الاختبارات المركزُ الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

يأتي ذلك لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص وفق منهجية علمية محددة، مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات بجودة ومصداقية، ويزيد من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويسهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية؛ وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، والتعرف على نقاط الضعف في القدرات المحددة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز قياس أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبا، وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ، حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسة، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability)، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة