وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-10 سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 04:43 PM

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556





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سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.