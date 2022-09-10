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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150

إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556

سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

أذربيجان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150
سبق

سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:43 PM

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150

إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

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