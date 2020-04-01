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شاهد.. أمير عسير يشهد فرضية للتعامل مع مصابي كورونا بمطار أبها

تم مباشرة الطائرة وفحص جميع الركاب وتحديد مَن يحتاج للتحويل للحجر الصحي

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا، تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة، وإجراء فحص شامل لجميع الركاب، وتحديد مَن يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي.


وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

عسير أمير عسير الأمير تركي بن طلال مطار أبها الدولي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير عسير يشهد فرضية للتعامل مع مصابي كورونا بمطار أبها
سبق

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا، تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة، وإجراء فحص شامل لجميع الركاب، وتحديد مَن يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي.


وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:52 PM

شاهد.. أمير عسير يشهد فرضية للتعامل مع مصابي كورونا بمطار أبها

تم مباشرة الطائرة وفحص جميع الركاب وتحديد مَن يحتاج للتحويل للحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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5,257

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على إدارة غرفة أزمة كورونا، تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار أبها الدولي.

وتفصيلاً، تعاملت الفرضية مع وصول الطائرة، وإجراء فحص شامل لجميع الركاب، وتحديد مَن يتم تحويلهم للحجر الصحي أو العزل المنزلي.


وشارك في تنفيذ الفرضية وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.

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