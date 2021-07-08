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إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

"مالك" يعمل على مدار 24 ساعة.. وهذه أهم خدماته

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير اليوم الأربعاء، مركز العمليات والمراقبة "مالك" بمقر الشركة بمشعر منى.

ويعد "مالك" مركز الاتصال الموحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز، الذي يعمل بشكل رقمي متكامل على مدار الساعة؛ إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.

ويعمل "مالك"، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة، في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة، ويضم نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة والتي جرى تدريبها على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل "كدانة"، وذلك من لحظة تسلّم البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.

جدير بالذكر أن مركز العمليات والمراقبة يمثل المرحلة الأولى من عملية توحيد إدارة الأصول والمرافق في المشاعر المقدسة والتي تم نقل ملكيتها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير بهدف رفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق.

وجاء سبب تسمية المركز بـ"مالك" نسبة إلى ملكية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير للأصول الموجودة في المشاعر المقدسة وحماها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة
سبق

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير اليوم الأربعاء، مركز العمليات والمراقبة "مالك" بمقر الشركة بمشعر منى.

ويعد "مالك" مركز الاتصال الموحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز، الذي يعمل بشكل رقمي متكامل على مدار الساعة؛ إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.

ويعمل "مالك"، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة، في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة، ويضم نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة والتي جرى تدريبها على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل "كدانة"، وذلك من لحظة تسلّم البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.

جدير بالذكر أن مركز العمليات والمراقبة يمثل المرحلة الأولى من عملية توحيد إدارة الأصول والمرافق في المشاعر المقدسة والتي تم نقل ملكيتها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير بهدف رفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق.

وجاء سبب تسمية المركز بـ"مالك" نسبة إلى ملكية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير للأصول الموجودة في المشاعر المقدسة وحماها.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
05:03 PM
اخر تعديل
09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:57 AM

إطلاق مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة

"مالك" يعمل على مدار 24 ساعة.. وهذه أهم خدماته

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
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أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير اليوم الأربعاء، مركز العمليات والمراقبة "مالك" بمقر الشركة بمشعر منى.

ويعد "مالك" مركز الاتصال الموحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز، الذي يعمل بشكل رقمي متكامل على مدار الساعة؛ إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.

ويعمل "مالك"، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة، في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة، ويضم نخبة من الكوادر السعودية المتخصصة والتي جرى تدريبها على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل "كدانة"، وذلك من لحظة تسلّم البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.

جدير بالذكر أن مركز العمليات والمراقبة يمثل المرحلة الأولى من عملية توحيد إدارة الأصول والمرافق في المشاعر المقدسة والتي تم نقل ملكيتها إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير بهدف رفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق.

وجاء سبب تسمية المركز بـ"مالك" نسبة إلى ملكية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير للأصول الموجودة في المشاعر المقدسة وحماها.

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