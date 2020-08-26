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لمدة 20 عامًا .. جولف السعودية ونادي ديراب يتفقان على الاستثمار

وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.


وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 20 عامًا .. جولف السعودية ونادي ديراب يتفقان على الاستثمار
سبق

وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.


وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:57 PM

لمدة 20 عامًا .. جولف السعودية ونادي ديراب يتفقان على الاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان، عقدًا استثماريًا مع شركة جولف السعودية «الذراع الرئيس للاتحاد السعودي للجولف»، والذي يأتي ضمن أهداف رؤية 2030، وخطط تنمية وازدهار رياضة الجولف في السعودية.


وأبرم العقد بين الطرفين من قِبل أبو نيان، وماجد سرور الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية في العاصمة الرياض، وذلك لمدة 20 سنة قابلة للتمديد، إذ يعد نادي ديراب للجولف الكائن في غرب مدينة الرياض، أول ملعب مزروع طبيعي في البلاد وأحد أكبر وأعرق الملاعب المعتمدة دوليًا منذ تأسيسه عام 1992.

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