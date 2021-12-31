بالفيديو.. طفل على دراجة هوائية ينجو من مُطاردة الكلاب الضالة له بالطائف

الحالة الثانية خلال أسبوع

سجل َمُخطط الأمير عبدالرحمن بالردف في الطائف، الحالة الثانية خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أن طاردت مجموعة من "الكلاب الضالة" طفلًا كان يقود دراجة هوائية، فيما تمكن من الهرب وسط ملاحقتهم له.

ووثقت كاميرا المسجد تلك الحالة؛ ما يعني استمرار خطر تلك الكلاب على السكان والأهالي، وأن أعدادها في ازدياد، في الوقت الذي باتت كاميرات المراقبة لدى المنازل والمسجد ترصُد لنا مثل هذه الحالات؛ لعلها تُحرك عاجلًا المسؤولين لإنقاذ السُكان، خصوصاً الأطفال منهم، والذين يعيشون حالةً من الرعب والخوف الشديدين.

وكانت "سبق" قد تابعت الحالة الأولى في حينه يوم السبت الماضي، عندما نجا طفل في مخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببةً له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس، دون الاكتفاء بالتواجد والوقوف على الحالة من قبل الفرق المختصة بالأمانة وتوثيق ذلك ورقيًا، وترك الكلاب تسرح وتمرح دون أي تدخل.

يُشار إلى أن أمانة الطائف كانت قد تفاعلت مع ما نشرتهُ "سبق" في الحالة الأولى؛ حيث وجَّه نائب أمين محافظة الطائف المهندس حسين آل فايع، بالتخلص من مجموعة الكلاب الضالة التي هاجمت طفل مخطط الأمير عبدالرحمن بالردف؛ وفقًا لرصد كاميرات المراقبة المنزلية.

وقالت أمانة الطائف في بيانٍ ورد "سبق": "إشارة إلى ما تم رصده في صحيفة سبق الإلكترونية بشأن تعرُّض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلَّى العيد في الطائف، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل؛ وجَّه نائب أمين الطائف بالانتقال فورًا إلى الموقع، وتكثيف الفِرق للتخلص من الكلاب الضالة الموجودة بالموقع".