أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف المهندس هاني عبدالغني سندي، عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
"سندي" عميدًا للكلية التقنية في العاصمة المقدسة
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف المهندس هاني عبدالغني سندي، عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
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"سندي" عميدًا للكلية التقنية في العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:56 AM
"سندي" عميدًا للكلية التقنية في العاصمة المقدسة
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف المهندس هاني عبدالغني سندي، عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
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