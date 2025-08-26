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إيران تعلن بيع شحنة نفط "ناقلة الأزمة": لن نكشف المشتري

سلطات جبل طارق احتجزتها للاشتباه في انتهاكها للعقوبات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أن شحنة ناقلة النفط، التي احتُجِزت في جبل طارق، قد بيعت إلى مشترٍ لم يكشف عن اسمه.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "ربيعي"، في مؤتمر صحفي في طهران، إن مشتري الشحنة سيقرر الوجهة النهائية لها.

واحتجزت الناقلة "أدريان داريا"، المعروفة سابقاً باسم "غريس 1"، لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك؛ للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

ولدى الولايات المتحدة أمر من محكمة فيدرالية بتوقيف الناقلة، كما حذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيّرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حالياً في البحر المتوسط متجهة شرقاً.

وحملت الناقلة على متنها 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مما يعني أن قيمة الشحنة تناهز حوالي 130 مليون دولار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تعلن بيع شحنة نفط "ناقلة الأزمة": لن نكشف المشتري
سبق

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أن شحنة ناقلة النفط، التي احتُجِزت في جبل طارق، قد بيعت إلى مشترٍ لم يكشف عن اسمه.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "ربيعي"، في مؤتمر صحفي في طهران، إن مشتري الشحنة سيقرر الوجهة النهائية لها.

واحتجزت الناقلة "أدريان داريا"، المعروفة سابقاً باسم "غريس 1"، لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك؛ للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

ولدى الولايات المتحدة أمر من محكمة فيدرالية بتوقيف الناقلة، كما حذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيّرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حالياً في البحر المتوسط متجهة شرقاً.

وحملت الناقلة على متنها 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مما يعني أن قيمة الشحنة تناهز حوالي 130 مليون دولار.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:08 PM

إيران تعلن بيع شحنة نفط "ناقلة الأزمة": لن نكشف المشتري

سلطات جبل طارق احتجزتها للاشتباه في انتهاكها للعقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أن شحنة ناقلة النفط، التي احتُجِزت في جبل طارق، قد بيعت إلى مشترٍ لم يكشف عن اسمه.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "ربيعي"، في مؤتمر صحفي في طهران، إن مشتري الشحنة سيقرر الوجهة النهائية لها.

واحتجزت الناقلة "أدريان داريا"، المعروفة سابقاً باسم "غريس 1"، لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك؛ للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

ولدى الولايات المتحدة أمر من محكمة فيدرالية بتوقيف الناقلة، كما حذرت جميع دول العالم من استقبالها.

وكانت الناقلة في طريقها لتركيا، لكنها غيّرت وجهتها في وقت لاحق. ولا تزال حالياً في البحر المتوسط متجهة شرقاً.

وحملت الناقلة على متنها 2.1 مليون برميل من النفط الخام، مما يعني أن قيمة الشحنة تناهز حوالي 130 مليون دولار.

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