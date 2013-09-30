النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين

واقعة وثّقتها كاميرا مراقبة بالصين والشرطة أوقفته وعثرت على الجثة

وثّقت كاميرات مراقبة، لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، لرغبته في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف لاحقًا للشرطة.

ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية، ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه المعاق إلى البحر للحصول على أموال التأمين.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أبلغ الرجل الشرطة المحلية، بأن ابنه سقط في مياه البحر وفُقِد بعد الحادث.

إلا أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة إن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلًا: "إنه كان عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسرة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عامًا، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.

ووثّقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه هادئًا دون الشعور بأي تأنيب للضمير.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين
سبق

وثّقت كاميرات مراقبة، لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، لرغبته في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف لاحقًا للشرطة.

ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية، ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه المعاق إلى البحر للحصول على أموال التأمين.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أبلغ الرجل الشرطة المحلية، بأن ابنه سقط في مياه البحر وفُقِد بعد الحادث.

إلا أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة إن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلًا: "إنه كان عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسرة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عامًا، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.

ووثّقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه هادئًا دون الشعور بأي تأنيب للضمير.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
09:52 AM

ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين

واقعة وثّقتها كاميرا مراقبة بالصين والشرطة أوقفته وعثرت على الجثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,671

وثّقت كاميرات مراقبة، لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، لرغبته في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف لاحقًا للشرطة.

ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية، ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه المعاق إلى البحر للحصول على أموال التأمين.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أبلغ الرجل الشرطة المحلية، بأن ابنه سقط في مياه البحر وفُقِد بعد الحادث.

إلا أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة إن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلًا: "إنه كان عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسرة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عامًا، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.

ووثّقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه هادئًا دون الشعور بأي تأنيب للضمير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,186
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,964

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة