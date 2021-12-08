وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام.

"مواطن وسورية".. شرطة الرياض: استدعاء شخصَيْن ظهرا في فيديو يخالف الذوق العام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-08 أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام. تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية. وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 12:55 PM

"مواطن وسورية".. شرطة الرياض: استدعاء شخصَيْن ظهرا في فيديو يخالف الذوق العام المتحدث الإعلامي: بعد تحديد هويتهما.. تمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما





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أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام.

تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.