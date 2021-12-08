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"مواطن وسورية".. شرطة الرياض: استدعاء شخصَيْن ظهرا في فيديو يخالف الذوق العام

المتحدث الإعلامي: بعد تحديد هويتهما.. تمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام.

تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

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"مواطن وسورية".. شرطة الرياض: استدعاء شخصَيْن ظهرا في فيديو يخالف الذوق العام
سبق

أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام.

تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:55 PM

"مواطن وسورية".. شرطة الرياض: استدعاء شخصَيْن ظهرا في فيديو يخالف الذوق العام

المتحدث الإعلامي: بعد تحديد هويتهما.. تمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت شرطة الرياض أنها استدعت شخصَيْن "رجلاً وامرأة" ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام.

تفصيلاً، صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية.

وقال المتحدث إنه تمّ استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.

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