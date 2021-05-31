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مليشيا "داعشية" تقتل 39 مدنياً في هجومين على قريتين بالكونغو

ارتكبت سلسلة مجازر على مدى 18 شهراً الأخيرة

قُتل 39 مدنياً على الأقل في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن مراقبون، اليوم الاثنين، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء العمليتين.

وأوضحت مجموعة "تعقّب أمن كيفو" أن 20 مدنياً على الأقل قُتِلوا خلال الليل في قرية بوغا، بينما قُتِل 19 على الأقل في قرية تشابي في منطقة إيتوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، اتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة متشددة أوغندية اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

من ناحيته، بيّن مسؤولان محليان في بوغا، أن المهاجمين استهدفوا مخيّماً للنازحين.

وتقع القريتان على بعد 10 كيلومتر عن بعضهما بعضًا على الحدود بين ولاية كيفو الشمالية وإيتوري، وهي منطقة لطالما شهدت نزاعات عرقية واعتداءات نفّذتها "القوات الديموقراطية المتحالفة".

وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر فتكاً من بين نحو 122 مليشيا مسلحة توجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، تعد الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من العام 1996 حتى 2003.

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مليشيا "داعشية" تقتل 39 مدنياً في هجومين على قريتين بالكونغو
سبق

قُتل 39 مدنياً على الأقل في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن مراقبون، اليوم الاثنين، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء العمليتين.

وأوضحت مجموعة "تعقّب أمن كيفو" أن 20 مدنياً على الأقل قُتِلوا خلال الليل في قرية بوغا، بينما قُتِل 19 على الأقل في قرية تشابي في منطقة إيتوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، اتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة متشددة أوغندية اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

من ناحيته، بيّن مسؤولان محليان في بوغا، أن المهاجمين استهدفوا مخيّماً للنازحين.

وتقع القريتان على بعد 10 كيلومتر عن بعضهما بعضًا على الحدود بين ولاية كيفو الشمالية وإيتوري، وهي منطقة لطالما شهدت نزاعات عرقية واعتداءات نفّذتها "القوات الديموقراطية المتحالفة".

وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر فتكاً من بين نحو 122 مليشيا مسلحة توجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، تعد الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من العام 1996 حتى 2003.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
03:58 PM

مليشيا "داعشية" تقتل 39 مدنياً في هجومين على قريتين بالكونغو

ارتكبت سلسلة مجازر على مدى 18 شهراً الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 39 مدنياً على الأقل في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن مراقبون، اليوم الاثنين، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء العمليتين.

وأوضحت مجموعة "تعقّب أمن كيفو" أن 20 مدنياً على الأقل قُتِلوا خلال الليل في قرية بوغا، بينما قُتِل 19 على الأقل في قرية تشابي في منطقة إيتوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، اتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة متشددة أوغندية اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

من ناحيته، بيّن مسؤولان محليان في بوغا، أن المهاجمين استهدفوا مخيّماً للنازحين.

وتقع القريتان على بعد 10 كيلومتر عن بعضهما بعضًا على الحدود بين ولاية كيفو الشمالية وإيتوري، وهي منطقة لطالما شهدت نزاعات عرقية واعتداءات نفّذتها "القوات الديموقراطية المتحالفة".

وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر فتكاً من بين نحو 122 مليشيا مسلحة توجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، تعد الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من العام 1996 حتى 2003.

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