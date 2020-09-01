وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني
الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-01
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:40 PM
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.