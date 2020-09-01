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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني

الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.



وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.



وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:40 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياُ من نظيره الياباني

الجانبان استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.



وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها برنامج رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين وجهودها بهذا الخصوص.

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