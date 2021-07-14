النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تعيد افتتاح قنصليتها في القدس سبتمبر المقبل

"عمرو" أبلغ "اشتية" بقرار واشنطن

ذكرت مصادر غربية وفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في سبتمبر المقبل.

من جانبه بيّن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام هادي عمرو، أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية، في لقائهما أمس، بافتتاح القنصلية قريباً.

وأضاف أنه لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها؛ وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته أفاد مصدر غربي بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.

على الصعيد نفسه أعلن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست؛ لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعيد افتتاح قنصليتها في القدس سبتمبر المقبل
سبق

ذكرت مصادر غربية وفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في سبتمبر المقبل.

من جانبه بيّن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام هادي عمرو، أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية، في لقائهما أمس، بافتتاح القنصلية قريباً.

وأضاف أنه لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها؛ وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته أفاد مصدر غربي بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.

على الصعيد نفسه أعلن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست؛ لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:39 PM

أمريكا تعيد افتتاح قنصليتها في القدس سبتمبر المقبل

"عمرو" أبلغ "اشتية" بقرار واشنطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
677

ذكرت مصادر غربية وفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس في سبتمبر المقبل.

من جانبه بيّن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام هادي عمرو، أبلغ رئيس الوزراء محمد اشتية، في لقائهما أمس، بافتتاح القنصلية قريباً.

وأضاف أنه لم يعد هناك أي عائق سوى بعض الإجراءات الفنية البسيطة الجاري العمل على إنجازها؛ وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته أفاد مصدر غربي بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستعيد فتح القنصلية في المبنى نفسه الذي كانت فيه قبل أن تغلقها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والواقع في شارع أغرون في القدس الغربية.

على الصعيد نفسه أعلن حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تقديم مشروع قرار إلى الكنيست؛ لمنع إقامة أي بعثات دبلوماسية أجنبية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,889
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة