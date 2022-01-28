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أشهر صحيفة "برازيلية" تتحدث عن نجم "الهلال": يصنع له تاريخًا بالسعودية

تحدثت صحيفة"globoesporte"، الصحيفة الرياضية الأشهر في البرازيل، عن محترف الهلال كارلوس إدواردو، وقالت باختصار إنه يصنع له تاريخًا غير مسبوق في السعودية برفقة فريقه بعدما أصبح المهاجم الأجنبي الأكثر تهديفًا في تاريخه.

وقالت الصحيفة إن اللاعب بعد أهدافه بالأمس في مباراة الفيحاء بات المهاجم الأكثر تهديفًا لناديه برصيد 61 هدفًا، وتفوق على مواطنه وابن جلدته اللاعب تياجو نيفيز.

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب، قال فيها إن ما يربطه بالهلال بات أقوى من أي تعاقد.. موضحًا أنه سعيد للغاية مع الفريق، وأنه يتطلع لإسعاد الجماهير، وتحقيق البطولات والأمجاد لفريقه قبل أن تكون له.

اللاعب وجَّه شكره لزملائه اللاعبين قائلاً إنه لولاهم لما كان بهذا المستوى، كما وجَّه شكره للجماهير معتبرًا أنهم وزملاءه في الفريق هم عائلته في السعودية.

الصحيفة تحدثت عن انضمام اللاعب للهلال، وأنه كان في صيف 2015، ومنذ ذلك الحين واللاعب هو الأهم في صفوف الفريق، وهو أحد معشوقي جماهير ناديه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أشهر صحيفة "برازيلية" تتحدث عن نجم "الهلال": يصنع له تاريخًا بالسعودية
سبق

تحدثت صحيفة"globoesporte"، الصحيفة الرياضية الأشهر في البرازيل، عن محترف الهلال كارلوس إدواردو، وقالت باختصار إنه يصنع له تاريخًا غير مسبوق في السعودية برفقة فريقه بعدما أصبح المهاجم الأجنبي الأكثر تهديفًا في تاريخه.

وقالت الصحيفة إن اللاعب بعد أهدافه بالأمس في مباراة الفيحاء بات المهاجم الأكثر تهديفًا لناديه برصيد 61 هدفًا، وتفوق على مواطنه وابن جلدته اللاعب تياجو نيفيز.

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب، قال فيها إن ما يربطه بالهلال بات أقوى من أي تعاقد.. موضحًا أنه سعيد للغاية مع الفريق، وأنه يتطلع لإسعاد الجماهير، وتحقيق البطولات والأمجاد لفريقه قبل أن تكون له.

اللاعب وجَّه شكره لزملائه اللاعبين قائلاً إنه لولاهم لما كان بهذا المستوى، كما وجَّه شكره للجماهير معتبرًا أنهم وزملاءه في الفريق هم عائلته في السعودية.

الصحيفة تحدثت عن انضمام اللاعب للهلال، وأنه كان في صيف 2015، ومنذ ذلك الحين واللاعب هو الأهم في صفوف الفريق، وهو أحد معشوقي جماهير ناديه.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:35 PM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:50 PM

أشهر صحيفة "برازيلية" تتحدث عن نجم "الهلال": يصنع له تاريخًا بالسعودية

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محمد السيّد - الرياض
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تحدثت صحيفة"globoesporte"، الصحيفة الرياضية الأشهر في البرازيل، عن محترف الهلال كارلوس إدواردو، وقالت باختصار إنه يصنع له تاريخًا غير مسبوق في السعودية برفقة فريقه بعدما أصبح المهاجم الأجنبي الأكثر تهديفًا في تاريخه.

وقالت الصحيفة إن اللاعب بعد أهدافه بالأمس في مباراة الفيحاء بات المهاجم الأكثر تهديفًا لناديه برصيد 61 هدفًا، وتفوق على مواطنه وابن جلدته اللاعب تياجو نيفيز.

ونقلت الصحيفة تصريحات للاعب، قال فيها إن ما يربطه بالهلال بات أقوى من أي تعاقد.. موضحًا أنه سعيد للغاية مع الفريق، وأنه يتطلع لإسعاد الجماهير، وتحقيق البطولات والأمجاد لفريقه قبل أن تكون له.

اللاعب وجَّه شكره لزملائه اللاعبين قائلاً إنه لولاهم لما كان بهذا المستوى، كما وجَّه شكره للجماهير معتبرًا أنهم وزملاءه في الفريق هم عائلته في السعودية.

الصحيفة تحدثت عن انضمام اللاعب للهلال، وأنه كان في صيف 2015، ومنذ ذلك الحين واللاعب هو الأهم في صفوف الفريق، وهو أحد معشوقي جماهير ناديه.

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