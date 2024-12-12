اتحاد القدم يقرر المشاركة بمنتخب "رديف" في كأس الخليج .. وتوقعات باستمرار منافسات الدوري

"التمياط" رئيساً للوفد .. و"الجمعان" مديراً للمنتخب

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركة في كأس الخليج المقررة في الكويت بمنتخب يخلو من جميع اللاعبين المشاركين في تصفيات التأهل للمونديال.

هذا ولم يعلن اتحاد القدم السعودي نيته إيقاف الدوري السعودي المحلي من عدمه؛ حيث يتوقع استمرار المنافسات المحلية رغم المشاركة في البطولة الخليجية.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس الخليج والمقرر أن تستضيفها الكويت في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة التي سيقودها المدرب الكرواتي "كرونو يوروتشيتش" مؤلفة من 24 لاعباً، وهم: عساف القرني، مسلم آل الفريح، عبدالقدوس عطية، محمد خبراني، عبدالله الشمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالله العمار، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، همام سالم عجاج، سالم علي يحيى، جابر عيسى محمد، أحمد الفقي، عبدالعزيز الجبرين، نوح الموسى، محمد كنو، خالد كعبي، أحمد الفريدجي، سلمان المؤشر، علي النمر، عبدالرحمن الغامدي، مختار فلاتة، هزاع الهزاع، فراس البريكان".

هذا وسيترأس بعثة المنتخب في هذه البطولة نواف التمياط، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، فيما سيكون "محيسن الجمعان" مديراً للمنتخب.