سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الاعتداء

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا اليوم الاثنين في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي.

وذكر المراسل أنه لم تتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق.