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سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الاعتداء

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا اليوم الاثنين في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي.

وذكر المراسل أنه لم تتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق.

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سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد
سبق

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا اليوم الاثنين في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي.

وذكر المراسل أنه لم تتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
10:03 PM

سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد

لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط صاروخ من نوع كاتيوشا اليوم الاثنين في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما ذكر مراسل "آر تي" الروسي.

وذكر المراسل أنه لم تتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن المسؤولية عن عملية الإطلاق.

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