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الطائف.. أكثر من 3400 جولة تفتيشية على المحال التجارية خلال أسبوع

إغلاق 8 مرافق ورصد 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح

نفّذت أمانة الطائف برنامجاً للجولات التفتيشية المفاجئة من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، وتجاوزت 3400 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم، حيث عملت دوريات الرقابة على إيضاح الاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تطبيقها داخل بيئة التحضير وخارجها ومراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل بين البائع والمشتري وموظف التحضير وبيئة العمل الداخلية، بما يحقق المعايير الصحية اللازمة.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي تهدف إلى متابعة الالتزام وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين، حيث شملت الإجراءات المتخذة الإغلاق لحين تصحيح المخالفات على أكثر من 8 مرافق مخالفة بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي لم يسبق مخالفتها.

كما ركّزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكّد من سلامة أماكن التحضير واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المطاعم والمقاهي والملاحم والمطابخ ومستودعات بيع الأغذية، ورصدت الفرق 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح النظامية خلال الجولات بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية.

يُذكر أن الجولات الرقابية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية أسهمت في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وذلك من خلال البرامج الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية لتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتباعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

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الطائف.. أكثر من 3400 جولة تفتيشية على المحال التجارية خلال أسبوع
سبق

نفّذت أمانة الطائف برنامجاً للجولات التفتيشية المفاجئة من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، وتجاوزت 3400 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم، حيث عملت دوريات الرقابة على إيضاح الاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تطبيقها داخل بيئة التحضير وخارجها ومراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل بين البائع والمشتري وموظف التحضير وبيئة العمل الداخلية، بما يحقق المعايير الصحية اللازمة.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي تهدف إلى متابعة الالتزام وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين، حيث شملت الإجراءات المتخذة الإغلاق لحين تصحيح المخالفات على أكثر من 8 مرافق مخالفة بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي لم يسبق مخالفتها.

كما ركّزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكّد من سلامة أماكن التحضير واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المطاعم والمقاهي والملاحم والمطابخ ومستودعات بيع الأغذية، ورصدت الفرق 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح النظامية خلال الجولات بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية.

يُذكر أن الجولات الرقابية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية أسهمت في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وذلك من خلال البرامج الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية لتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتباعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:33 PM

الطائف.. أكثر من 3400 جولة تفتيشية على المحال التجارية خلال أسبوع

إغلاق 8 مرافق ورصد 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نفّذت أمانة الطائف برنامجاً للجولات التفتيشية المفاجئة من خلال البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية، وتجاوزت 3400 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم، حيث عملت دوريات الرقابة على إيضاح الاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تطبيقها داخل بيئة التحضير وخارجها ومراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل بين البائع والمشتري وموظف التحضير وبيئة العمل الداخلية، بما يحقق المعايير الصحية اللازمة.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الرقابي تهدف إلى متابعة الالتزام وتطبيق اللوائح الجزائية بحق المخالفين، حيث شملت الإجراءات المتخذة الإغلاق لحين تصحيح المخالفات على أكثر من 8 مرافق مخالفة بتجاوزات صريحة ومتكررة ولا يمكن العمل دون تصحيحها، وتطبيق لائحة الجزاءات بحق الأنشطة ذات المخالفات التي لم يسبق مخالفتها.

كما ركّزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكّد من سلامة أماكن التحضير واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المطاعم والمقاهي والملاحم والمطابخ ومستودعات بيع الأغذية، ورصدت الفرق 260 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح النظامية خلال الجولات بنطاق البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية.

يُذكر أن الجولات الرقابية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية أسهمت في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وذلك من خلال البرامج الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية لتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم اتباعها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض.

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