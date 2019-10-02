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4 برقيات من القيادة لرئيسَي العراق وألمانيا

لتهنئة الأول بذكرى الاستقلال والثاني بيوم الوحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس برهم صالح.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألمانيا؛ معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

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4 برقيات من القيادة لرئيسَي العراق وألمانيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس برهم صالح.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألمانيا؛ معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
09:30 AM

4 برقيات من القيادة لرئيسَي العراق وألمانيا

لتهنئة الأول بذكرى الاستقلال والثاني بيوم الوحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس برهم صالح؛ رئيس جمهورية العراق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس برهم صالح.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير؛ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، بعث ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألمانيا؛ معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

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