"الصحة العالمية": إجراءات الإغلاق نجحت في وقف انتشار "كورونا"

حذرت من أن معظم سكان العالم ما زالوا عرضة للإصابة بالفيروس

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس أن إجراءات الإغلاق وبقاء الناس في منازلهم نجحت في وقف تفشي فيروس "كورونا" المستجد، داعياً إلى مشاركة كل فرد في وقف الانتشار؛ لأن معظم سكان العالم ما زالوا عرضة للإصابة بهذا الفيروس.

وأعرب "غبريسوس" في مؤتمر صحفي عن قلقه إزاء المنحنى الوبائي التصاعدي، وزيادة حالات الإصابات الجديدة في إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطي والجنوبية.

وقال: المنظمة نشرت موظفيها في 150 دولة حول العالم للعمل بشكل مباشر مع الحكومات والعلماء، وأرسلت 70 فريقاً إلى البلدان لتعزيز المراقبة وتقديم المشورة والإبلاغ عن المخاطر.

وأضاف: منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى، حيث أصدرت بياناً مشتركاً مع منظمة التجارة العالمية؛ لدعوة الدول إلى ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخِدمات عبر الحدود، وحل الاختلالات غير الضرورية في سلاسل التوريد العالمية، واحترام اللوائح الصحية الدولية واتفاقية التجارة الدولية ذات الصلة، كما تشارك مع الاتحاد الدولي للاتصالات وشركات الاتصالات للوصول إلى الناس مباشرة على هواتفهم المحمولة بالرسائل النصية حول كوفيد-19، وبما يسمح بالوصول إلى نصف سكان العالم الذين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.

ودعا شركات الاتصالات في العالم إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وإطلاق قوة تقنية الاتصالات لإنقاذ الأرواح.

وأصدرت المنظمة كتاباً مجانياً للأطفال حول كوفيد-19 بالاشتراك مع "اليونيسيف" و"اليونيسكو" والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر، وتلقت طلبات لترجمته إلى 100 لغة، وهو الآن بين أيادي أطفال سوريا والعراق واليمن والروهينجا واليونان ونيجيريا.