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تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بنظام "الفوترة الإلكترونية"

"الزكاة والدخل": الإنذارات والغرامات تطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها

قالت هيئة الزكاة والضريبة والدخل إنه يتبقى 15 يومًا على بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى العقوبات المترتبة على عدم الملتزمين بها.

وأوضحت الهيئة اليوم وعبر حسابها على "تويتر" أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م، حيث أوضحت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

وكشفت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، وجميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها وقد تصل إلى 50 ألف ريال.

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تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بنظام "الفوترة الإلكترونية"
سبق

قالت هيئة الزكاة والضريبة والدخل إنه يتبقى 15 يومًا على بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى العقوبات المترتبة على عدم الملتزمين بها.

وأوضحت الهيئة اليوم وعبر حسابها على "تويتر" أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م، حيث أوضحت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

وكشفت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، وجميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها وقد تصل إلى 50 ألف ريال.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:07 AM

تصل إلى 50 ألف ريال.. تعرف على عقوبات عدم الالتزام بنظام "الفوترة الإلكترونية"

"الزكاة والدخل": الإنذارات والغرامات تطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الزكاة والضريبة والدخل إنه يتبقى 15 يومًا على بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى العقوبات المترتبة على عدم الملتزمين بها.

وأوضحت الهيئة اليوم وعبر حسابها على "تويتر" أبرز مخالفات وغرامات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) التي ستبدأ في 4 ديسمبر 2021م، حيث أوضحت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية 5.000 ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.

وكشفت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال، وجميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها وقد تصل إلى 50 ألف ريال.

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