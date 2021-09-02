النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام

بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، أوضح ذلك مدير الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي.
وبين المحمادي أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وأكد أن الإدارة أعدّت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
واختتم بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، أوضح ذلك مدير الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي.
وبين المحمادي أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وأكد أن الإدارة أعدّت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
واختتم بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:28 PM

رئاسة الحرمين تعلن عودة الحلقات القرآنية حُضُورِيًّا في المسجد الحرام

بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,783

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استئناف الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، أوضح ذلك مدير الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي.
وبين المحمادي أن حلقات تعليم القرآن الكريم ستُستأنف حضورياً في المسجد الحرام بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وأكد أن الإدارة أعدّت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على مراحل، حيث وضعت الإدارة عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل عدد الطلاب المسموح لهم بالحضور إلى (٨) طلاب، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.
واختتم بأن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
يُذكر أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة