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سرعة بالتفاعل ودقة بالمعلومات.. إمارة مكة تتصدى لشائعات كورونا بـ1500 تغريدة

مرجع إخباري تعامَلَ مع الحقائق من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة أو المملكة

بسرعة في التفاعل ودقيقة بالمعلومات استطاع حساب إمارة مكة دحض الشائعات والتعامل مع أزمة كورونا بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ حيث شارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على 1500 تغريدة.

وتميز حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" بالتفاعل مع الأحداث على مدار الساعة، عطفًا على دحض الشائعات، وبث المعلومات المتنوعة التي تعكس ما يدور في المنطقة من حراك تنموي كبير، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2013م أكثر من 41 ألف تغريدة، فيما يخطى بعدد 829 ألف متابع.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية سواءً على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة المكرمة ومحافظاتها.

إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة بالتفاعل ودقة بالمعلومات.. إمارة مكة تتصدى لشائعات كورونا بـ1500 تغريدة
سبق

بسرعة في التفاعل ودقيقة بالمعلومات استطاع حساب إمارة مكة دحض الشائعات والتعامل مع أزمة كورونا بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ حيث شارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على 1500 تغريدة.

وتميز حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" بالتفاعل مع الأحداث على مدار الساعة، عطفًا على دحض الشائعات، وبث المعلومات المتنوعة التي تعكس ما يدور في المنطقة من حراك تنموي كبير، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2013م أكثر من 41 ألف تغريدة، فيما يخطى بعدد 829 ألف متابع.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية سواءً على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة المكرمة ومحافظاتها.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:14 PM

سرعة بالتفاعل ودقة بالمعلومات.. إمارة مكة تتصدى لشائعات كورونا بـ1500 تغريدة

مرجع إخباري تعامَلَ مع الحقائق من مصادرها الرسمية على مستوى المنطقة أو المملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,717

بسرعة في التفاعل ودقيقة بالمعلومات استطاع حساب إمارة مكة دحض الشائعات والتعامل مع أزمة كورونا بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس بشكل خاص وفريد؛ حيث شارفت التغريدات منذ بداية الأزمة حتى الآن على 1500 تغريدة.

وتميز حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر" بالتفاعل مع الأحداث على مدار الساعة، عطفًا على دحض الشائعات، وبث المعلومات المتنوعة التي تعكس ما يدور في المنطقة من حراك تنموي كبير، فيما تجاوزت التغريدات التي بثها الحساب منذ إنشائه عام 2013م أكثر من 41 ألف تغريدة، فيما يخطى بعدد 829 ألف متابع.

هذا التفاعل السريع للأحداث لحظة بلحظة، خلق حالة من التميز في التعاطي مع الأزمة وجذب العديد من المتابعين نحوه، من خلال ما بثه من رسائل توعوية وإخبارية عن الفيروس ونقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية سواءً على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعًا إخباريًّا نظرًا لما يبثه من أخبار موثوقة وحصرية، ويواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة من مشاريع ومنجزات تنعم بها مكة المكرمة ومحافظاتها.

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