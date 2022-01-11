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بيئة الليث تباشر واقعة تعرض 8 من الإبل لحادث بجوار الطريق الدولي

نجحت في إخراجها وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابة منها

تمكن قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث من إنقاذ إبل تعرضت لحادث إثر تلقيه بلاغ من عمليات الأمن 911 عن وجود ثمانية من الإبل عالقة بالسياج المقام من قبل وزارة النقل على جانب الخط الدولي؛ حيث تم العمل على إخراج جميع الإبل العالقة وعمل الإسعافات الأولية للمصابة منها، والمعرّفة لصاحب الإبل بالشرائح الموجودة على الإبل، بقيادة الطبيب البيطري عساف الحربي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن الفريق البيطري باشر الحالة إثر تلقي بلاغ يفيد بتعرض الإبل لحادث، وتم علاجها حتى وقفت الإبل مجدداً على قدميها بفضل الله ثم بمساهمة وجهود الفريق الطبي.

وكانت مواطنة قد توقفت بجوار الإبل وحاولت مساعدتها للخروج من الجسر الحديدي التي علقت به؛ حيث تمكنت من إخراج حوار صغير وذلك عبر مقطع تداولته مواقع التواصل، قبل أن تباشر فرقة من أمن الطرق الواقعة، وبينت المواطنة أن موقع الحادثة كان قبل الليث بـ10 كيلو مترات.

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بيئة الليث تباشر واقعة تعرض 8 من الإبل لحادث بجوار الطريق الدولي
سبق

تمكن قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث من إنقاذ إبل تعرضت لحادث إثر تلقيه بلاغ من عمليات الأمن 911 عن وجود ثمانية من الإبل عالقة بالسياج المقام من قبل وزارة النقل على جانب الخط الدولي؛ حيث تم العمل على إخراج جميع الإبل العالقة وعمل الإسعافات الأولية للمصابة منها، والمعرّفة لصاحب الإبل بالشرائح الموجودة على الإبل، بقيادة الطبيب البيطري عساف الحربي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن الفريق البيطري باشر الحالة إثر تلقي بلاغ يفيد بتعرض الإبل لحادث، وتم علاجها حتى وقفت الإبل مجدداً على قدميها بفضل الله ثم بمساهمة وجهود الفريق الطبي.

وكانت مواطنة قد توقفت بجوار الإبل وحاولت مساعدتها للخروج من الجسر الحديدي التي علقت به؛ حيث تمكنت من إخراج حوار صغير وذلك عبر مقطع تداولته مواقع التواصل، قبل أن تباشر فرقة من أمن الطرق الواقعة، وبينت المواطنة أن موقع الحادثة كان قبل الليث بـ10 كيلو مترات.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
07:42 PM

بيئة الليث تباشر واقعة تعرض 8 من الإبل لحادث بجوار الطريق الدولي

نجحت في إخراجها وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابة منها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
12,345

تمكن قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث من إنقاذ إبل تعرضت لحادث إثر تلقيه بلاغ من عمليات الأمن 911 عن وجود ثمانية من الإبل عالقة بالسياج المقام من قبل وزارة النقل على جانب الخط الدولي؛ حيث تم العمل على إخراج جميع الإبل العالقة وعمل الإسعافات الأولية للمصابة منها، والمعرّفة لصاحب الإبل بالشرائح الموجودة على الإبل، بقيادة الطبيب البيطري عساف الحربي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن الفريق البيطري باشر الحالة إثر تلقي بلاغ يفيد بتعرض الإبل لحادث، وتم علاجها حتى وقفت الإبل مجدداً على قدميها بفضل الله ثم بمساهمة وجهود الفريق الطبي.

وكانت مواطنة قد توقفت بجوار الإبل وحاولت مساعدتها للخروج من الجسر الحديدي التي علقت به؛ حيث تمكنت من إخراج حوار صغير وذلك عبر مقطع تداولته مواقع التواصل، قبل أن تباشر فرقة من أمن الطرق الواقعة، وبينت المواطنة أن موقع الحادثة كان قبل الليث بـ10 كيلو مترات.

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