النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية

للفصل الصيفي المُجَزّأ لطلاب وطالبات الثانوية في مكة وجدة

أعلنت معاهد أم القرى العالية للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة مكة المكرمة وجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.

وبدأ التسجيل في برامج الدبلومات التدريبية في تخصص إدارة الموارد البشرية وتخصص الإدارة المكتبية من يوم الأحد ١١ شوال لعام ١٤٤٢، ويتم استقبال الطلبات عن طريق الرابط التالي:

http://www.uqt.com.sa

ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية
سبق

أعلنت معاهد أم القرى العالية للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة مكة المكرمة وجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.

وبدأ التسجيل في برامج الدبلومات التدريبية في تخصص إدارة الموارد البشرية وتخصص الإدارة المكتبية من يوم الأحد ١١ شوال لعام ١٤٤٢، ويتم استقبال الطلبات عن طريق الرابط التالي:

http://www.uqt.com.sa

ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:58 AM
اخر تعديل
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:19 PM

فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية

للفصل الصيفي المُجَزّأ لطلاب وطالبات الثانوية في مكة وجدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
1,260

أعلنت معاهد أم القرى العالية للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة مكة المكرمة وجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.

وبدأ التسجيل في برامج الدبلومات التدريبية في تخصص إدارة الموارد البشرية وتخصص الإدارة المكتبية من يوم الأحد ١١ شوال لعام ١٤٤٢، ويتم استقبال الطلبات عن طريق الرابط التالي:

http://www.uqt.com.sa

ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة