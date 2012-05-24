ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.
ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:58 AM
اخر تعديل
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:19 PM
فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية
للفصل الصيفي المُجَزّأ لطلاب وطالبات الثانوية في مكة وجدة
ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.