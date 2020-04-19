هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.