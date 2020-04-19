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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران
سبق

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:39 PM

هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
147

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وثار، والأجزاء المجاورة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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