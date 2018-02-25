وفاة طالب دهساً على يد آخر كان يفحّط أمام مدرستهما بشمال بيشة‎

"السبيعي": الحادث وقع قبل الدوام صباح اليوم وجارٍ التحقيق

خيّم الحزن على منسوبي مدرسة عبدالله بن عمر المتوسطة، بمركز الجنينة - شمالي بيشة، بعد نبأ وفاة أَحَد طلابها دهساً، صباح اليوم، على يد آخر متهور كان يمارس التفحيط.

وبيّن المتحدث الرسمي لـ "تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي؛ أن الحادثة كانت نتيجة ممارسة التفحيط قبل بدء الدوام الرسمي للمدارس، وخارج أسوار المدرسة وتولت الجهات المختصّة مهامها في هذا الجانب، وتمّ التحفظ على الطالب المفحط.

وقدّم السبيعي؛ خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب المتوفى، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة.