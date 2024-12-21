النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النقل التعليمي" تكمل استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول بتوفير25 ألف مركبة

ورش متنقلة وحافلات بديلة للطوارئ

أكملت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي –الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي– استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة النقل المدرسي، خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يتم نقلهم إلى 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة، حيث يقوم على هذه الخدمة 28 ألف ما بين سائق ومراقب ميداني ومشرفين وإداريين وفنيين.

وشهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الفحوص الوقائية للحافلات، وتجهيز ورش متنقلة، بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة؛ تحسباً للطوارئ.

وضمن هذه الاستعدادات أجرت الشركة الصيانة والفحص الوقائي الكامل لعدد 6651 حافلة بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال أيام الإجازات الأسبوعية، وتم الإشراف ميدانياً على أعمال الصيانة التي تمت في الكراجات التابعة للمتعهدين، من قبل المراقبين الميدانيين، حيث تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الشركة على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي.


وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وعلامة قف بالجانب الأيسر من الحافلة وصيانة المتعطل منها، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الوقائي الأخرى.

وتواصل الشركة جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي، حيث قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة عبر برنامج إحلال الحافلات القديمة بحافلات جديدة، كما تقوم الشركة ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

جدة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وزارة التعليم النقل التعليمي النقل المدرسي اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقل التعليمي" تكمل استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول بتوفير25 ألف مركبة
سبق

أكملت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي –الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي– استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة النقل المدرسي، خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يتم نقلهم إلى 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة، حيث يقوم على هذه الخدمة 28 ألف ما بين سائق ومراقب ميداني ومشرفين وإداريين وفنيين.

وشهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الفحوص الوقائية للحافلات، وتجهيز ورش متنقلة، بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة؛ تحسباً للطوارئ.

وضمن هذه الاستعدادات أجرت الشركة الصيانة والفحص الوقائي الكامل لعدد 6651 حافلة بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال أيام الإجازات الأسبوعية، وتم الإشراف ميدانياً على أعمال الصيانة التي تمت في الكراجات التابعة للمتعهدين، من قبل المراقبين الميدانيين، حيث تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الشركة على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي.


وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وعلامة قف بالجانب الأيسر من الحافلة وصيانة المتعطل منها، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الوقائي الأخرى.

وتواصل الشركة جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي، حيث قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة عبر برنامج إحلال الحافلات القديمة بحافلات جديدة، كما تقوم الشركة ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
05:08 PM

"النقل التعليمي" تكمل استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول بتوفير25 ألف مركبة

ورش متنقلة وحافلات بديلة للطوارئ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
356

أكملت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي –الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي– استعداداتها واستنفرت طاقاتها لتوفير خدمة النقل المدرسي، خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول لـ1.2 مليون طالب وطالبة، يتم نقلهم إلى 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكون من 25 ألف حافلة ومركبة، حيث يقوم على هذه الخدمة 28 ألف ما بين سائق ومراقب ميداني ومشرفين وإداريين وفنيين.

وشهدت الأيام الماضية تكثيف الاستعدادات وإجراء الفحوص الوقائية للحافلات، وتجهيز ورش متنقلة، بالإضافة إلى توفير حافلات بديلة؛ تحسباً للطوارئ.

وضمن هذه الاستعدادات أجرت الشركة الصيانة والفحص الوقائي الكامل لعدد 6651 حافلة بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال أيام الإجازات الأسبوعية، وتم الإشراف ميدانياً على أعمال الصيانة التي تمت في الكراجات التابعة للمتعهدين، من قبل المراقبين الميدانيين، حيث تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الشركة على تأمين نقل آمن ومريح للطلاب والطالبات، والتزامها بضمان جودة خدمة النقل المدرسي.


وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من سلامة الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وميزان إغلاق الأبواب بإحكام، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وعلامة قف بالجانب الأيسر من الحافلة وصيانة المتعطل منها، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الوقائي الأخرى.

وتواصل الشركة جهودها الهادفة إلى الارتقاء بخدمة النقل المدرسي، حيث قامت هذا العام بتحديث أسطول الحافلات وضخ 3000 حافلة جديدة عبر برنامج إحلال الحافلات القديمة بحافلات جديدة، كما تقوم الشركة ضمن خططها بإعداد مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,365
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,193

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة