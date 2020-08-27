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شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

ضُبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة و22 ألف ريال واتخذت الإجراءات لإحالتهم للنيابة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة خمس شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدد من رُخص السير المزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة خمس شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدد من رُخص السير المزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:33 PM

شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

ضُبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة و22 ألف ريال واتخذت الإجراءات لإحالتهم للنيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة خمس شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدد من رُخص السير المزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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