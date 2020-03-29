النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

تزامنا مع أزمة "كورونا".. انتحار وزير في ألمانيا على سكة قطار سريع

وزيرة الدفاع: نحن في حالة حزن وذهول كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، على سكة قطار سريع، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار.

وأوضحت شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على الجثة ملقاة على السكة الحديدية بمدينة فيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب – كارنباور، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "لقد صُدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر.. نحن في حالة حزن وذهول. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".

وأحدث خبر وفاة شيفر (54 عاماً) صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، في الوقت الذي تجتاز البلاد أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من أن عدد الوفيات يظل محدوداً مقارنة بدول أوروبية عديدة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تزامنا مع أزمة "كورونا".. انتحار وزير في ألمانيا على سكة قطار سريع
سبق

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، على سكة قطار سريع، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار.

وأوضحت شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على الجثة ملقاة على السكة الحديدية بمدينة فيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب – كارنباور، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "لقد صُدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر.. نحن في حالة حزن وذهول. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".

وأحدث خبر وفاة شيفر (54 عاماً) صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، في الوقت الذي تجتاز البلاد أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من أن عدد الوفيات يظل محدوداً مقارنة بدول أوروبية عديدة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:53 PM

تزامنا مع أزمة "كورونا".. انتحار وزير في ألمانيا على سكة قطار سريع

وزيرة الدفاع: نحن في حالة حزن وذهول كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,117

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، على سكة قطار سريع، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار.

وأوضحت شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على الجثة ملقاة على السكة الحديدية بمدينة فيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب – كارنباور، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "لقد صُدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر.. نحن في حالة حزن وذهول. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".

وأحدث خبر وفاة شيفر (54 عاماً) صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، في الوقت الذي تجتاز البلاد أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من أن عدد الوفيات يظل محدوداً مقارنة بدول أوروبية عديدة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,740

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة