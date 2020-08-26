صدرت موافقة وزير الداخلية بناء على ما رفعه أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.
"الشريف" محافظًا للوجه بتبوك
صدرت موافقة وزير الداخلية بناء على ما رفعه أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.
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"الشريف" محافظًا للوجه بتبوكصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-26
صدرت موافقة وزير الداخلية بناء على ما رفعه أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:46 PM
"الشريف" محافظًا للوجه بتبوك
صدرت موافقة وزير الداخلية بناء على ما رفعه أمير منطقة تبوك بتكليف شجاع بن محمد الشريف بالقيام بأعمال محافظ الوجه.
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