أكثر من 5 ملايين زائر لموسم الرياض خلال أسبوعين من انطلاقه

"الترفيه": أرقام قياسية في عدد الزوار خاصة في إجازة نهاية الأسبوع

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن تمكّن موسم الرياض من جذب أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى الجمعة الماضية.

وكشفت هيئة الترفيه عن تسجيلها أرقاماً قياسية في عدد الزوار، خاصة في إجازة نهاية الأسبوع، إذ بلغ عدد الزوار يوم الخميس الماضي أكثر من 200 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار يوم الجمعة أكثر من 175 ألف زائر.

مما يذكر أن فعاليات موسم الرياض تستمر إلى منتصف ديسمبر لعام 2019م في 12 منطقة؛ منها 6 مناطق رئيسة، و6 مناطق فرعية، موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، ويتضمّن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار يقدر عددها بـ3000 فعالية.

ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي أطلقت بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية المملكة 2030.