قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول "كورونا"، وفق ما نقلتة قناة "الحرة".
"ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول "كورونا"
قناة "الحرة": من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول "كورونا"، وفق ما نقلتة قناة "الحرة".الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد
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"ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-18
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:59 PM
"ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول "كورونا"
قناة "الحرة": من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول "كورونا"، وفق ما نقلتة قناة "الحرة".
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