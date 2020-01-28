غداً .. العاصمة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي والأمطار حاضرة

توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة عقب أسبوع من البرد الشديد

يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، يوم غد الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتساقط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.

وتأتي هذه الفرصة للأمطار على أثر تلاقي كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية أخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق وفق موقع "طقس العرب".

وينتظر أن تصحب فرص الأمطار -بمشيئة الله- بارتفاع تدريجي مُتتابع على درجات الحرارة، وذلك بعد أسبوع عاشت خلاله المملكة تحت وطأة موجة من البرد الشديد شملت بتأثيرها مختلف المناطق، وانخفضت معها درجات الحرارة بشكل كبير.