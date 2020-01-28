النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً .. العاصمة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي والأمطار حاضرة

توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة عقب أسبوع من البرد الشديد

يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، يوم غد الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتساقط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.

وتأتي هذه الفرصة للأمطار على أثر تلاقي كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية أخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق وفق موقع "طقس العرب".

وينتظر أن تصحب فرص الأمطار -بمشيئة الله- بارتفاع تدريجي مُتتابع على درجات الحرارة، وذلك بعد أسبوع عاشت خلاله المملكة تحت وطأة موجة من البرد الشديد شملت بتأثيرها مختلف المناطق، وانخفضت معها درجات الحرارة بشكل كبير.

حالة الطقس أمطار الرياض عدم الاستقرار الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً .. العاصمة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي والأمطار حاضرة
سبق

يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، يوم غد الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتساقط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.

وتأتي هذه الفرصة للأمطار على أثر تلاقي كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية أخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق وفق موقع "طقس العرب".

وينتظر أن تصحب فرص الأمطار -بمشيئة الله- بارتفاع تدريجي مُتتابع على درجات الحرارة، وذلك بعد أسبوع عاشت خلاله المملكة تحت وطأة موجة من البرد الشديد شملت بتأثيرها مختلف المناطق، وانخفضت معها درجات الحرارة بشكل كبير.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:57 AM

غداً .. العاصمة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي والأمطار حاضرة

توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة عقب أسبوع من البرد الشديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,048

يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، يوم غد الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتساقط الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.

وتأتي هذه الفرصة للأمطار على أثر تلاقي كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية أخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق وفق موقع "طقس العرب".

وينتظر أن تصحب فرص الأمطار -بمشيئة الله- بارتفاع تدريجي مُتتابع على درجات الحرارة، وذلك بعد أسبوع عاشت خلاله المملكة تحت وطأة موجة من البرد الشديد شملت بتأثيرها مختلف المناطق، وانخفضت معها درجات الحرارة بشكل كبير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,527
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,231
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,337

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة