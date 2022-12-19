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شرطة مكة تطلق مبادرة "مبين" ضمن برامج الملتقى الثقافي

لتعزيز استخدام اللغة العربية في مناحى الحياة.. وطرحت عدة فعاليات

أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة مبادرة بعنوان "مبين" ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، والذي جاء في هذه الدورة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

دشن فعاليات المبادرة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، والتي تستهدف شريحتين هما منسوبي الشرطة وسكان منطقة مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين.

وطالب اللواء "العتيبي" خلال كلمته في حفل التدشين، منسوبيه بتعزيز أهمية استخدام اللغة العربية في مناحى حياتنا وتعاملاتنا مركزاً على ضرورة أن يكون رجل الأمن قدوة في ذلك وفق الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة أثناء عمله الميداني وتعامله مع طالب الخدمة.

وتم عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المبادرة وأهدافها والفئات المستهدفة والآثار المتوقعة، وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز، وتعليم منطقة مكة المكرمة، ضمن خطه عمل أعدت لذلك، لاسيما وأن فعاليات المبادرة تتزامن مع احتفال العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح برنامج المبادرة طرح عدة فعاليات منها (عزز لغتك- ولغتك أمانه- ولغتى عربية) بعضها موجه بشكل خاص والبعض الآخر موجه للطفل والبالغ بشكل عام.

شرطة مكة ملتقى مكة الثقافي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شرطة مكة تطلق مبادرة "مبين" ضمن برامج الملتقى الثقافي
سبق

أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة مبادرة بعنوان "مبين" ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، والذي جاء في هذه الدورة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

دشن فعاليات المبادرة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، والتي تستهدف شريحتين هما منسوبي الشرطة وسكان منطقة مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين.

وطالب اللواء "العتيبي" خلال كلمته في حفل التدشين، منسوبيه بتعزيز أهمية استخدام اللغة العربية في مناحى حياتنا وتعاملاتنا مركزاً على ضرورة أن يكون رجل الأمن قدوة في ذلك وفق الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة أثناء عمله الميداني وتعامله مع طالب الخدمة.

وتم عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المبادرة وأهدافها والفئات المستهدفة والآثار المتوقعة، وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز، وتعليم منطقة مكة المكرمة، ضمن خطه عمل أعدت لذلك، لاسيما وأن فعاليات المبادرة تتزامن مع احتفال العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح برنامج المبادرة طرح عدة فعاليات منها (عزز لغتك- ولغتك أمانه- ولغتى عربية) بعضها موجه بشكل خاص والبعض الآخر موجه للطفل والبالغ بشكل عام.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
04:00 PM

شرطة مكة تطلق مبادرة "مبين" ضمن برامج الملتقى الثقافي

لتعزيز استخدام اللغة العربية في مناحى الحياة.. وطرحت عدة فعاليات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت شرطة منطقة مكة المكرمة مبادرة بعنوان "مبين" ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، والذي جاء في هذه الدورة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وذلك إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

دشن فعاليات المبادرة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، والتي تستهدف شريحتين هما منسوبي الشرطة وسكان منطقة مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين.

وطالب اللواء "العتيبي" خلال كلمته في حفل التدشين، منسوبيه بتعزيز أهمية استخدام اللغة العربية في مناحى حياتنا وتعاملاتنا مركزاً على ضرورة أن يكون رجل الأمن قدوة في ذلك وفق الاستخدام الأمثل لمفردات اللغة أثناء عمله الميداني وتعامله مع طالب الخدمة.

وتم عرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المبادرة وأهدافها والفئات المستهدفة والآثار المتوقعة، وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز، وتعليم منطقة مكة المكرمة، ضمن خطه عمل أعدت لذلك، لاسيما وأن فعاليات المبادرة تتزامن مع احتفال العالم العربي باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح برنامج المبادرة طرح عدة فعاليات منها (عزز لغتك- ولغتك أمانه- ولغتى عربية) بعضها موجه بشكل خاص والبعض الآخر موجه للطفل والبالغ بشكل عام.

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