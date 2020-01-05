تنبيهات هطولات "العاصمة" تتواصل: أمطار خفيفة حتى السادسة مساءً

"الأرصاد" نبّهت جازان: هطول للأمطار الرعدية مع رياح وتدنٍ في الرؤية

واصلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاتها لمنطقة الرياض؛ حيث أصدرت ظهر اليوم، تنبيهاً يفيد باستمرار حالة هطول الأمطار الخفيفة المصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالعاصمة الرياض والخرج والدرعية والمزاحمية ورماح.

كما نبّهت الهيئة، جازان من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.